Antalya’da 255 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede gümrük kaçağı nargile tütünü satan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan bir araca operasyon düzenleyen ekipler, 14 paket 500’er gramlık toplam 7 kilogram TAPDK Bandrollü nargile tütünü ile 508 paket toplam 248 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Baskında V.Ö. adlı şahıs hakkında da işlem başlatıldı.