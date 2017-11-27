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27 Kasım 2017 18:35

Antalya’da 264 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da 264 litre çeşitli cinslerde kaçak içki ele geçirildi.

Antalya’da 264 litre kaçak içki ele geçirildi

27 Kasım 2017 18:35


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde A.D. isimli şahsın kaçak içki imal ederek satışını yaptığı istihbaratına ulaştı. Korkuteli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla A.D.’nin ikametinde yapılan aramada 245 litre şarap, 17 litre rakı, 2 litre viski ve kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, 1 adet tüplü ocak, 1 adet 15 litrelik tencere, 2 adet huni, 4 adet termometre ele geçirildi. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen ve 18 bin 879 lira ceza kesilen A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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