Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 13:47

Antalya’da 26,5 kilo esrar ele geçirildi

Antalya’nın İbradı ilçesinde 26,5 kilogram kubar esrar ve 155 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya’da 26,5 kilo esrar ele geçirildi

08 Eylül 2018 13:47

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uzun süredir yapılan takip sonucunda Akseki ve İbradı İlçe Jandarma ekipleri, M.O.B. isimli şüphelinin Ürünlü Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda saksılarda ekili 155 kök Hint keneviri, 26,5 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. M.O.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen Hint keneviri jandarma tarafından imha edildi. Gözaltı alınan M.O.B.’nün uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç