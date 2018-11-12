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Antalya'da 27 bin TL'lik giyim eşyası çalan 4 Moğol hırsız yakalandı

Antalya’da, alışveriş merkezlerindeki mağazalarda folyo kaplı çantayla alarmları devre dışı bırakarak, 27 bin liralık kıyafet çalan, 2’si kadın 4 Moğolistanlı yakalandı.

Antalya'da, alışveriş merkezlerindeki mağazalarda folyo kaplı çantayla alarmları devre dışı bırakarak, 27 bin liralık kıyafet çalan, 2'si kadın 4 Moğolistanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde şüphe üzerine Moğolistan uyruklu Dulguun N. (26), Zolzava B., (36) Uuganbat E. (35) ile Chuluunkhuu D.'nın (30) içinde olduğu otomobili takibe aldı. Şüphelilerin Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerindeki alışveriş merkezine girdiğini gören polisler, bir süre sonra ellerindeki poşetlerle AVM'den hızlıca çıkan şüphelileri durdurdu. Şüphelilerin üst ve araçlarında arama yapan polis, Moğolların özel olarak hazırlanan folyo kaplı çantayla AVM'lerdeki alarmları devre dışı bırakarak, 9 iş yerinden çaldığı belirlenen, 27 bin 119 TL değerindeki 216 parça kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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