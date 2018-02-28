Antalya’da 28 Şubat eylemi

“28 Şubat’ı bitiriyoruz, Akdeniz Dayanışma Platformu” pankartı açan grup, “FETÖ, BÇG halka hesap verecek”,” Paşaların tankları yıldıramaz halkları”, “İnananlar burada, darbeciler nerede”, ”Darbeciler halka hesap verecek” sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mehmet Yıldırım, 21. yılında 28 Şubat darbesini unutmadıklarını, unutturmayacaklarını kaydetti. 21 yıl önce 28 Şubat 1997’de icraya konulan hukuksuzluk, zorbalık ve zulüm süreciyle, kendi halkına gücü yeten bir ordunun yine kendi halkına karşı yürüttüğü psiko-sosyolojik bir harekat olduğunu söyleyen Yıldırım, “28 Şubat post modern darbe olarak tarihe geçen bu sürecin 21. yılında bir kez darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Milletimiz darbeler zincirinin son halkası 15 Temmuz darbesini, o gece şehadeti göze alarak, tankların, namluların ve uçaklardan atılan bombaların önüne göğsünü siper ederek engellemiş, darbeler dönemini Türkiye’de tarihe gömmüştür. Tüm darbeciler millet vicdanında idama mahkum edilmiştir. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbesini yapan hainler artık mahkemelerde yargılanmakta ve en ağır cezalara çarptırılmaktadırlar” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından grup, sessizce dağıldı.