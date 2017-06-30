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30 Haziran 2017 19:35

Antalya’da 280 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde 280 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya’da 280 kök kenevir ele geçirildi

30 Haziran 2017 19:35

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Kozağacı Mahallesi Kısık mevkiinde Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, 9 günlük takibin ardından F.K. ve N.D.’yi Manavgat’ta yakaladı.


Bölgeye yapılan operasyonda, kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram kubar esrar maddesi, 280 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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