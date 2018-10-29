Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Antalya'nın Akseki, Gazipaşa, Kemer, Korkuteli ve Serik İlçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Akseki İlçesinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" düzenlenen törenlerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında Kaymakam Muhammed Emin Nasır, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kaymakam Nasır ve Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal'ın öğrenci ve halkın bayramlarını kutlamaları ile devam etti.

Kaymakam Nasır, cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirterek, “Ecdadımızın 1. Dünya savaşının ardından başlatmış olduğu, dünya tarihinde bir başka emsaline rastlanılmayan, Türk kurtuluş savaşı, başarıya ulaşmış, büyük Türk milletinin bu topraklardaki ebedi varlığı cumhuriyet ile perçinlenmiştir. Cumhuriyetimizin 95 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda dahi nasıl yeniden ayağa kalkılabileceğini gösteren, geleceğimiz için bizlere umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Bu topraklarda geçen, bin yıllık şanlı Türk tarihinin omuzlarında yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği gibi muasır medeniyetler üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü azimle, heyecanla ve şevk ile sürdürüyoruz” dedi.

Gazipaşa'da Cumhuriyet coşkusu

Gazipaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Ali Sakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Göktuğ Karaahmetoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik ve Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Göktuğ Karaahmetoğlu'nun halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Sakar yaptı. Kutlamalar öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiir okunmasının ardından Cumhuriyet Koşusunda dereceye girenlere kupalarının verilmesi ve resmigeçitle sona erdi.

Kemer'de Cumhuriyet coşkusu

Kemer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilk olarak Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından İlçe Stadyumu'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalara Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Belediye Başkanı Mustafa Gül, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Ulvi Gören, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılını kutladı. Konuşmanın ardından ilçede bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerle tören devam etti.

Tören resmigeçitle tamamladı.

Korkuteli'de Cumhuriyet coşkusu

Korkuteli İlçesi'nde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar Korkuteli Kaymakamı Ömer Şimşit, makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Korkuteli Şehitler anıtında gerçekleşen kutlamalarda Korkuteli Kaymakamı Şimşit, Belediye Başkan vekili Sadullah Bayer, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Korkuteli Kaymakamı Ömer Şimşit, “Bu büyük günün 95. yıl dönümünde bayramınızı kutluyor, bu vatan uğruna bu topraklar uğruna kanlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi özellikle de İlçemiz şehitleri ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

Kaymakam Ömer Şimşit'in konuşmasının ardından ilköğretim ve orta dereceli okullar adına öğrencilerde günün alam ve önemini belirten şiirlerini okudular. Fikriye-Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Oratoryo gösterisi sunuldu. Osman Önal İlkokulu Halk oyunları ekibi gösterisi büyük beğeni topladı. Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri müzik gösterisi alkış aldı.

Serik'te Cumhuriyet coşkusu

Serik'te dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün Kaymakam Haluk Şimşek'in kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle devam etti. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çinar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kaymakam Haluk Şimşek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyeti ilan etti. İyi ki de etmişler, 95 yıldır Cumhuriyetle yaşıyoruz. Biz Avrupa ile mücadele eden birkaç İslam ülkesinden birisiyiz ama ekonomisi en güçlü ülkeyiz. İnsan yapısı ve eğitimiyle en iyi ülkelerden birisiyiz. Bizim mücadelemiz, üstün ve medeni ülkeleri yakalamak ve onları geçmektir. Bu inanç bizde olduktan sonra inanın yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Mesele ülke olunca toprak olunca birlik olmalıyız. Bugün uzun yıllardır en kalabalık Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Şiir ve kompozisyonların okunmasının ardından halk oyunları gösterileri ve türkülerle devam eden törenin sonunda 'Cumhuriyet' konulu şiir, kompozisyon ve resim dalındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören resmigeçitle sona erdi.