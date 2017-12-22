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22 Aralık 2017 14:52

Antalya’da 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahsın silahı internetten getirttiği ortaya çıktı

Antalya’da işten çıkarılan paket servis işçisi, eski patronu ve 2 çalışanı pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti.

Antalya’da 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahsın silahı internetten getirttiği ortaya çıktı

22 Aralık 2017 14:52

Şahsın tüm çalışanları öldürmek için işyerine geldiği ve tüfeği internet üzerinden kargo ile getirttiği öğrenildi.


Olay saat 10.30’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarılan paket görevlisi Sadam Korkmaz (26) işyeri sahibi Gani Kocabaş (50), çalışanlardan Şenol Öztaş (47) Gizem Ege’yi (30) pompalı tüfekle kafalarına ateş ederek öldürdü. Diğer çalışanların saklanması üzerine şahıs aynı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından, Kocabaş, Öztaş, Ege ve Sadam Korkmaz’ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Silahı kargodan aldığı ortaya çıktı


Öte yandan şahsın disiplinsiz davranışları, trafik cezaları nedeniyle birkaç kez işten çıkarıldığı ve patronuyla tartıştığı, "Ben bu adamı öldüreceğim" dediği öğrenildi. Bugün ise internet üzerinden satın aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğin olduğu kutuyla işyerinin arka bahçesine gelen şahsın burada tüfeği çıkarıp fişekleri doldurduktan sonra üzerine montuyla kapattığı silahla işyerine girdiği bilgisine ulaşıldı.


Öte yandan şahsın terörle bağlantısı olmadığı birkaç küçük asayiş olayından kaydının olduğu belirtildi.




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