Antalya’da 3 oto hırsızı yakalandı

Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kepez’in Şafak Mahallesi Yeni Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sokak üzerindeki bir işyerinde çalıntı araç olduğu ve bu aracın parçalandığı istihbaratını alan Oto Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla iş yerine baskın düzenledi. Baskında iş yerinin içerisinde tamamen sökülmüş çalıntı araç parçaları tespit edildi. Yine aynı iş yerinde çalıntı aracın ve kaporta aksamının dağıtılmış olduğu görüldü. İçeride parçalanmış vaziyette bulunan ve üzerinde plakaları bulunmayan aracın şase numarasını inceleyen ekipler aracın, Halil Duman’a ait olduğu ve 17 Aralıkta İstanbul Küçükçekmece-Sefaköy’den çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı İstanbul’dan getirip parçalayan diğer şüpheli V.D.’de, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelerinin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.