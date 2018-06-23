Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 10:50

Antalya’da 3. sınıf emniyet müdüründen intihar girişimi

Antalya’da 3.

Antalya’da 3. sınıf emniyet müdüründen intihar girişimi

23 Haziran 2018 10:50

sınıf emniyet müdürü hakkındaki bir soruşturma sebebiyle ilçe emniyet müdürlüğü görevinden alınıp personel emrine verilince tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan müdürün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, akşam saatlerinde Konyaaltı’nın Siteler Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli 3. sınıf Emniyet Müdürü K.Y., geçirdiği bir soruşturma nedeniyle 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen tayinle İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel emrine verildi. Kısa süre önce de başka bir ile tayini çıkan K.Y., iddiaya göre bunalıma girdi. Akşam saatlerinde ise K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Omzundan yaralanan K.Y., sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye çok sayıda müdür ve polis ekibi de geldi. Sol omzundan kurşunun girip çıktığı belirlenen K.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç