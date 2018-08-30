Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü kutlamaları Akseki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sürdü. Törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcı, Jandarma Komando Tabur Komutanı Tayfun Çelikler, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özhan Nacar, Emniyet Amiri vekili Mustafa Bozkurt, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler tarafından "30 Ağustos" şiirleri okundu. Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tayfun Çelikler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakamlık Makamında düzenlenen tebrik programıyla sürdü.

Alanya’daki kutlamalar

Büyük Taarruz’un 96. yıldönümü kutlamaları Alanya’da saat 09.00’da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba’nın yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, oda ve dernek temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yavuz Erek’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Alandaki kutlamaların ardından Kaymakamlıkta düzenlenen tebrik programına geçildi. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederek, vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ve Koray Avcı konseriyle devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümü kutlamaları, Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen programla akşamda devam edecek. Kutlama programı kapsamında saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde buluşulduktan sonra saat 20.00’de fener alayı düzenlenecek. Saat 21.00’de Belediye arkasında başlayacak kutlama programının ardından ise saat 21.30’da Koray Avcı sahne alacak.

Korkuteli’nde Zafer Bayramı Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ıncı yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Korkuteli’nde de kutlandı. Şehitlik anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan program Kaymakam vekili Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in makamında tebrikleri kabulüyle devam etti. Şehitlik anıtında düzenlenen kutlama törenine Kaymakam vekili Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Cem Akyıldız, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe protokolü, Muharip Gaziler Derneği, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.