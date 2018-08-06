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06 Ağustos 2018 23:00

Antalya’da 30 dakikalık yağmur sele neden oldu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yarım saat süren yağmur sele neden oldu.

Antalya’da 30 dakikalık yağmur sele neden oldu

06 Ağustos 2018 23:00

Bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, tarım alanları da büyük zarar gördü.


Antalya’nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Elmalı’ya bağlı Salur, Yalnızdam, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı Mahalleleri yağmur sonrası oluşan selden en fazla zarar gören mahalleler oldu. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, çok sayıda örtü altı sera ve tarım alanları da sular altında kaldı. Şuana kadar herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı öğrenildi.


Salur Mahallesi Muhtarı Veli Dikici, “Hasar tespiti yapamıyoruz. Çok büyük kaybımız var. Seralarımızın yüzde 70’i zarar gördü. 5-6 evimizi su bastı. 30 dakika çok etkili oldu. 2-3 evinde kalamayan vatandaşlarımız var. Biz komşularımıza sahip çıktık. Allah daha beterinden korusun, çok büyük afat oldu” dedi.




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