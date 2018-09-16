Antalya'da 35 derecede yüreklere su serpen görüntüler

Antalya Işıklar Caddesi'nde bulunan bir mağaza, hava sıcaklığının 35-40 dereceyi bulduğu şu günlerde sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Sokak hayvanlarının serinlemek için mağazanın kapısındaki soğuk kalkanlara yatması ve mağaza yetkililerinin duruma tepki göstermemesi hayvanseverler tarafından tam not aldı.

Antalya Işıklar Caddesi üzerinde tekstil, giyim hizmeti veren bir mağaza, hayvanlara şiddet uygulayanlara karşılık sıcaklığın 35-40 dereceyi bulmasıyla kapılarını sokak hayvanlarına kapatmadı. Mağazanın giriş kısmında soğuğun dışarı çıkmaması için oluşturulan soğuk kalkana yatan sokak hayvanlarına, mağaza yönetimi, hiçbir şekilde tepki göstermedi.

Bu görüntüler ise hayvanseverler tarafından tam not aldı. Köpeklerin bu rahat davranışlarına karşılık alışverişe gelenler bu durumu hayretle izleyerek, köpeklerin rahatını bozmadan ve ürkütmeden alışverişlerini yapmaya devam etti.

“Biz bu durumdan çok memnunuz”

Mağaza yetkilileri aslında bu durumun satışlarına etki bile yaptığını belirterek, “Biz insanlar klima ve serin yerlerde bile Antalya sıcağında terliyorken onların kalın deri ve tüyleri içinde nasıl bir sıkıntı yaşadıklarını tahmin ediyoruz. Bu yüzden önce kapı önünde başlayan dostluğumuz, daha sonra mağaza içine kadar girdi. Durum böyle olunca onların da bir canlı ve korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünerek mağaza içinde uyumalarına, serinlemelerine itiraz etmiyoruz. Hatta hatta birçok müşterimiz onları seviyor ve alışveriş yapmayan diğer müşteriler onlarla vakit geçiriyor. Biz bu durumdan çok memnunuz. Müşterilerimiz de çok memnun. Antalya'da mağazalar arasında bir fark oluşturduğumuza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.