Antalya’da 4 bin 500 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Muratpaşa ilçesinde bulunan bir depoda değişik markalara ait zeytinyağı ürünlerinin taklitlerinin bulunduğunu belirledi. Depoya baskın düzenleyen ekipler tarafından orijinal piyasa değeri yaklaşık 112 bin 500 lira olan değişik markalara ait 2 litrelik şişe ambalaj içerisinde toplam bin 674 adet 3 bin 348 litre, 1 litrelik şişe ambalaj içerisinde de toplam bin 152 adet bin 152 litre, toplamda 4 bin 500 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.