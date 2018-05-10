Antalya’da 4 bin polisle ‘huzur’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, kentlerin güvenliği ve asayişinin sağlanması amacıyla ilk defa Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya’nın 19 ilçesinde 4 bin polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle kafe, restoran, bar ve şehirlerarası otobüs terminalinde uygulamalar yapıldı. Antalya Şehirlerarası Terminalinde gerçekleştirilen uygulamaya ise Bert ve Ben isimli narkotik ve bomba uzmanı köpekler de eşlik etti. Terminalin giriş ve çıkış ile perona yanaşan yolcu otobüslerinin bagajları köpekler tarafından didik didik arandı, ekipler de terminaldeki yolcuların GBT sorgusu yaptı. Uygulamada hakkında yakama kararı olan kişiler gözaltına alınırken, trafikte yapılan uygulamalar da ise eksik evrakı bulunan ve alkollü araç kullanan sürücülere işlem yapıldı.

Vatandaşlar, uygulamadan dolayı son derece memnun olduğunu belirtirken, otobüs şoförleri de uygulamaya destek verdiğini ifade etti.

Öte yandan hava destekli gerçekleşen uygulamanın gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.