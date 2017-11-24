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24 Kasım 2017 16:46

Antalya’da 4 kişiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir kafede 4 kişiyi bacaklarından vuran şahıs tutuklandı.

Antalya’da 4 kişiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

24 Kasım 2017 16:46


İddiaya göre, Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U., 30 Ekim’de şahitlik nedeniyle Yunus K. ile tartıştı. Yunus K., tartışmadan 1 gün sonra sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’ndeki bir kafede kahvaltı yapan Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U.’yu bacaklarından tabancayla vurdu. 4 kişi yaralanırken, Yunus K. ise aracıyla Kemer ilçesi yönüne kaçtı. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Yunus K.’yi saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından kasten silahla yaralama suçundan adliyeye sevk edilen Yunus K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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