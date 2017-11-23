Antalya’da 4 kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

İddiaya göre, 30 Ekim ’de Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U., şahitlik nedeniyle Yunus K. ile tartıştı. Yunus K., tartışmadan 1 gün sonra sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’ndeki bir kafede kahvaltı yapan Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U.’yu bacaklarından tabancayla vurdu. 4 kişi yaralanırken, Yunus K. ise aracıyla Kemer ilçesi yönüne doğru kaçtı. Kısa sürede kafeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Yunus K.’yi saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yunus K., adliyeye sevk edildi.