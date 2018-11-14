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Antalya'da 4 mahalleyi tehdit eden orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı. Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi. Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.

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