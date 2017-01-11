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11 Ocak 2017 12:40

Antalya’da 40 bin kişi hacca gitmek için başvurdu

Antalya’da 40 bin kişi hacca gitmek için başvurdu

11 Ocak 2017 12:40

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, hacca gitmek için Antalya’dan başvuruda bulunan kişi sayısını 40 bin kişi olarak açıkladı. 2016 yılında Antalya’dan bin 160 kişinin hacca gittiğini belirten Artan, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 2017 kontenjanına endeksle Antalya’dan bu yıl bin 400 kişi civarında kişinin hacca gideceğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 yılında hacı adayları için belirlediği 80 binlik kontenjanın ardından Antalyalılar İl Müftülüğüne giderek başvuru yapmaya başladı.
2016 yılı kayıtları ile 2017 hac programı hakkında bilgiler paylaşan Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya’da 40 bin kişinin hacca gitmek için gün saydığını dile getirdi. Hac kayıtlarının başladığını belirten Artan, Antalya halkının hac için yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kayıt artışındaki sebebi Diyanet İşler Başkanlığının açıkladığı kontenjan olarak gösteren Artan, "Geçen sene 59 bin olan kontenjan bu sene 80 bin olarak açıklandı. Ayıca sıfırdan kayıtlar yapılmaya başlandı. Bunların sayısı 7 bin 130, ayın 6’sında sona eriyor. Bir de ayın 9’undan itibaren 31’ine kadar, geçen yıldan kayıt yaptırıp da sıra bekleyen kardeşlerimizin kayıt yenilemeleri var. Bu da şuana kadar 8 bin 71 kişi oldu. Geçen yıllardan bekleyen 35 bin 426 kişi var ama bunlardan kaç tanesi kayıtlarını yenileyecek bilemiyoruz" dedi.

"40 bin kişi niyetlendi"
Kayıt artışından dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden Artan, "Tabi bu kayıt yenilemelerin dışında, eğer geçen yıllardaki bekleyenlerin de kayıt yenileyeceklerini düşünürsek, yaklaşık olarak Antalya’dan 40 bin kişi hacca gitmek için niyetlendi" ifadelerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl bin 160 kişinin Antalya’dan hacca gittiğini de açıklayan Artan, bu sayısının 2017 yılında bin 400’ün üzerinde olacağını kaydetti.

"45 tane gençlik merkezi kurduk"
2016’da yapılan çalışmaları da anlatan Artan, 18 bin 350 öğrenciyle değerler eğitimi adı altında bir araya geldiklerini belirtti. Antalya ve tüm ilçeler olmak üzere yıl sonuna kadar hedeflerinin 40 bin olduğunu aktaran Artan, "Gençlerimizle buluşmak en büyük projelerinden bir tanesi. Gençlik çalışmalarımızla en ücra köşelerdeki gençlerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Bundan dolayı müsait olan camilerimizin altına 45 tane gençlik merkezi açtık, açmaya da devam edeceğiz. Buralarda gençlere spor, eğlence gibi sosyal aktivitelerle buluşturup, gençlerimize camileri sevdirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Onları Allah cezalandırmadı, bu bir imtihandır"
Engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını da dile getiren İl Müftüsü Osman Artan, engellilerin toplumda el uzatılması gereken bireyler olduklarını belirtti. Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Artan, "Engellileri, Allah cezalandırmıştır’ diye bir algı var. Bu son derece yanlıştır. Bu onlar için bir imtihandır" dedi.

Ortaköy’deki eğlence merkezine saldırı
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence merkezinde meydana gelen terör saldırısı sonrası toplumda saygı gören ilim adamlarına karşı FETÖ tarafından linç kampanyası başlatıldığını dile getiren Artan, "Diyanet İşleri Başkanımızın ‘Camiyle Ortaköy’deki eğlence merkezine yapılan saldırının hiçbir farkı yoktur. Çünkü hedef ikisinde de insanların öldürülmesidir, hedef ülkenin kaos ortamına sürüklenmesidir’ sözünü söylemesinin ardından bir kesim grup linç kampanyasına başladı. Hutbe okundu diye yılbaşında patlama oldu falan dediler. Biz her yılın başında hutbe okuyoruz. Sadece bu yıla özgü bir şey değil" ifadelerini kullandı.



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