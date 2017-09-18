Antalya’da 440 bin öğrenci için ders zili çaldı

Yeni dönemde 440 bin 846 öğrenci ile 29 bin 379 öğretmen ders başı yaptı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının açılış töreni, yeni yapılan Kepez Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu’nda düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Başsavcı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile veliler ve öğrenciler katıldı.

"Geleceğe emin adımlarla taşıyacak nesiller yetiştirmek en büyük amacımız"

Törende bir konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın eğitimde önemli bir kent olduğunu vurguladı. 1556 okulda, 440 bin öğrenci ve 29 bin 379 öğretmenin yeni sezona başladığını belirten Karaloğlu,

“İnşallah 2017-2018’de bu eğitim kadrosu, velilerle birlikte bundan önceki yıllardan daha başarılı bir eğitim öğretim yılı yılı geçireceğimizi temenni ediyorum. Devlet, hükümet ve millet olarak bütün hedefimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi öz kültürüyle, kendi medeniyet kodlarımızla yetiştirmek ama aynı zamanda dünyayı tanıyan ve bilen, teknolojiyi iyi kullanan ve ülkesini geleceğe emin adımlarla taşıyacak nesiller yetiştirmek en büyük amacımız” dedi.

Okul başlama saatleri açıklaması

Son dönemlerde okul saatleriyle ilgili çeşitli tartışmaların yaşandığını aktaran Karaloğlu, saatlerin şehirlerin coğrafi konumuna göre değiştiğini ve şehir trafiğini göz önüne alarak yapıldığına dikkat çekti. Karaloğlu, “İkili eğitim yapan okullarımızda en erken saat 07.30’da ders zili çalacak. İkili eğitim yapan bir okulda ise 07.30’dan önce okul idaresi veya milli eğitim ders zili çalmaya karar veremeyecek. 07.30’dan sonra 07.40, veya üstü olabilir ama en erken 07.30’da ders zili çalacak. Eğer okul tekli eğitim yapıyorsa o zaman en erken 08.00’de ders zili çalabilecek. Yine okul idaresi, milli eğitim, servisçiler odası bir araya gelerek bunu 08.00’den sonraki bir saate de planlayabilir. Yani 08.10, 20, 30, 40’a kadar getirebilirler. Bizim belirlediğimiz saatler en erken ders zilinin çalabileceği saatlerdir. Eğer okulumuz özel okulsa bunda da en erken 08.30’da ders zili çalabilecek. Buradaki kastımız, hem şehirdeki trafiği bir şekilde belli bir periyoda yaymak, hem de servisler bazen iki okula servis yapabiliyor, onlara böyle bir imkan sağlayabilmek için üçlü bir sisteme gittik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Dördüncü sınıfa giden öğrenciler, birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim ederken, daha sonra Vali Münir Karalooğlu ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Karaloğlu ilk ders zilinin öğrencilerle birlikte çaldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Karaloğlu ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerin yanı sıra ders sıralarında öğrencilere 15 Temmuz Darbe girişimini anlatan kitapçıklar da verildi.