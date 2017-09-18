Antalya’da 5 kişinin hayatını kaybetti tur midibüsü kazası

Kazada hayatını kaybeden Göç Yolu Yolcuları Doğa Grubu kurucusu Ali Çetin’in organize ettiği tekne turu programı için grubun yola çıktığını ifade eden platform üyeleri yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Üzgün oldukları görülen platform üyelerinin birbirlerine sarıldıkları ve ağladıkları görüldü. Ali Çetin’in Antalya’daki Yörük yaşamı ve yayla yolları ile çeşitli gezi organizasyonlarıyla uğraştığı öğrenildi. Çetin’in cenazesi alınırken gözyaşlarını tutamayan eşi Gülseren Çetin, “Seni buralarda mı görecektim. Yapacak çok işin vardı. Çok projelerin vardı” dedi.

Mimar olan 73 yaşındaki Mehmet Fıçı’nın ise doğa yürüyüşü ve denizi çok sevdiği, yaz kış denize girdiği öğrenildi. Öte yandan, Göç Yolu Yolcuları Doğa Grubu sosyal paylaşım sitesinde hayatını kaybeden 5 üyesinin fotoğraflarını yayınlayarak, üzüntülerini dile getirdi.

Özel tur firmasına ait 07 LTK 61 plakalı midibüs, Adrasan Mahallesi’ndeki Çavuşköy Tekçe Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma düşmüş, kazada Ali Çetin, Mehmet Fıçı, Ali Özdemir, Hasan Yorulmaz ve Gülsün Çekiç hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile çeşitli özel hastanelerde bulunan 26 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ali Çetin’in Manavgat ilçesi Namaras köyünde, Mehmet Fıçı’nın (73) İstanbul Şile’de, Gülsün Çekiç’in Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.