Antalya’da ’5 yıldızlı’ adli görüşme odası

“Adli Görüşme Odaları Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir’in katılımıyla Antalya Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Turan Yalçıner, hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Muhittin Özdemir, sadece çocuklara değil, aile içi şiddet, cinsel istismara uğrayan kadınların da en az çocuklar kadar örselendiği kabul edilerek, projeyi tüm mağdurların kullanabileceği şeklinde tasarladıklarını vurguladı.

Adli görüşme odalarının 3 ayrı odadan oluşan ifade alınmasına yönelik oluşturulan bir merkez olduğunun altını çizen Özdemir, "Bu odalar tamamen insan odaklı, insanımızı suç nedeniyle, tecavüze, cinsel istismara uğramış bir çocuğun bunu nasıl yaşadığını hissederken, duruşa salonunda çocuğun ifade vermesi çok çok zordu. İkinci bir mağduriyet yaşanıyordu. Önceliğimiz cinsel suçlar, çocuklar olmak üzere, kadınlar, kırılgan gruba mensup yaşlılar, engelliler, özel olarak ifade alınması istenilen herkes bu odada dinlenilebilir. Bu odalara Türkiye’nin her yerinden bağlanılabilecek SEGBİS ekranı var. Duruşma salonundan bağlanarak, mağdur çocukların veya tanıkların, öyle bir durum olabilir ki, sanığında buradan ifadesi alınabilir. Bu odalar etkin şekilde kullanılıyor. Antalya, Adana, Konya,Eskişehir gibi adliyelerde üst düzey şekilde uygulanıyor" dedi.

"31 tane daha adli görüşme odası açılacak"

Adliyelerin insanın onuruna kıymet veren insancıl uygulamaların olduğu merkezler olduğunun altını çizen Özdemir, “Adli görüşme odaları sistemin bir parçası. Adalet Bakanlığı olarak mağdur odaklı uygulamaların arkasındayız. Vatandaşımız için ortaya koyduğumuz geliştirdiğimiz modeller. 26 adliyede 30 merkez şeklinde adli görüşme odaları hizmet veriyor. 31 adet daha ağır ceza merkezinde bu odaların kurulumu tamamlandı. Mağduru koruyan, örselenmesini engelleyen bir sistem ve maddi hakikatin ortaya çıkması için adalete kakı sağlayacak bir sistemdir. Doğru şekilde mağdur yaşadıklarından etkilenmeden olayı olduğu gibi anlatıp, olay neyse kabul edilerek hukuki vasıflandırmasını hakim tarafından yapılmasını sağlayacaktır. İnsanları daha ulaşılır, kendilerini güven içinde hissettikleri, adalete erişim için her türlü desteğin verildiği bir mekanizma kurgulayacağız” diye konuştu.

"Çocuk teslimi"

Mağdurun tekrar tekrar mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin kanunla alınacağını vurgulayan Muhittin Özdemir, “Çocuk teslimi konusunu da kanun çözüme kavuşturacak. Çocukların haczedilen bir eşya gibi görülmeyip, daha bir pedagog eşliğinde annesi veya babasıyla sağlıklı bir iletişim kurmasını, boşanma kararından sonra başlayan husumeti sonlandıracak şekilde çocuğun teslim edildiği bir modelde kurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

"İkinci mağduriyet önleniyor"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde kurulan Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda adli görüşme odalarının kurulduğunu aktardı.

3 Nisan 2017 tarihinde adli görüşme odalarının 33 ilde faaliyete geçirildiğini kaydeden Solmaz, “Çocukların ve mağdur kadınların kendilerini daha rahat ifade edebilmesi için hayata geçirilen adli görüşme odaları, ailelerinde bu uygulamadan memnun kaldıkları görüldü. Daha etkili bir yargılama sürecine katkı sağladığı gerekçisiyle hem mağdur yakınları hem de hakim ve savcılarımız tarafından bu uygulama destek görmektedir. Çocuk merkezli oluşturulan adli görüşme odaları, yargı reformu stratejisi ve Adalet Bakanlığı hedefleri doğrultusunda, başta çocuklar olmak üzere adli süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade ve beyan alma işlemleri sırasında kullanılmasıyla kırılgan gruba mensup mağdurların ikinci bir mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesine, adalete erişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır” dedi.

"3 oda"

Adli görüşme odalarının birincisinde ifade veren çocuklardan, suça sürüklenen mağdur tanıkların beklediği bekleme odasının yer aldığını ifade eden Ramazan Solmaz, “İkincisi adli görüşmeci ve çocuğun görüştüğü görüşme odası, üçüncüsü ise video konferans sistemi ile savcı ve avukatın izlediği teknik odadır. Özel olarak ifadeleri alınması gereği ortaya çıkan mağdur tanık, suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç ile aile içi şiddet gibi hassasiyet gösteren suç mağdurlarının ifadelerinin daha özel bir ortamda aile ve ev ortamında alınmalarıyla etkilenmeden iradesini beyan edebileceklerdir” diye konuştu.

"Kreş gibi oda"

Konuşmaların ardından 3 odadan oluşan adli görüşme odaları heyet tarafından gezildi. Bekleme odasının mini bir kreşi andırdığı içerisinde, küçük masalar, oyuncaklar, renkli mobilyalar,çizgi film karakterlerinden esinlenerek oluşturulan koltukların olduğu gözlemlendi.