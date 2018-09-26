Antalya'da 50 ortaokul öğrencisi karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Ortaokulunda rahatsızlanan 50 öğrenci ambulans ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin bir bölümünün yedikleri yemekten, bir bölümü de okul bahçesindeki çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan Çeltikçi Ortaokulunda eğitim gören 50 öğrenci karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu. Okula 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci aynı şikayetle ambulansa koştu. Öğrencilerin rahatsızlandığı haberi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker okula gelerek bilgi aldı.

Okula 112 ambulanslarının yanı sıra özel hastanelerden ambulanslar sevk edilirken, öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ve özel araçlarla tedbir amaçlı Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Rahatsızlanan öğrencilerin bir bölümü yemeğin ardından, bir bölümü ise okul bahçesindeki çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlandığını ileri sürdü. Olayı duyan veliler de okul bahçesine akın etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker, rahatsızlanan öğrencilerde gerekli tahlillerin yapıldığını rahatsızlanmalarının sebebinin tahlil sonuçlanınca belli olacağını belirtti.