İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 5,2 ile sallandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65,45 kilometre açığında saat 09.21'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40,19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.



Deprem şehir merkezinde de hissedildi


Bir otelde çalışan Emre Taşdemir arkadaşlarının depremi hissederek, uykularından uyandığını söyledi. Taşdemir, "Çalıştığım otelde konaklayan misafirler deprem şiddetiyle uyandığını söyledi. Hatta bazı misafirler, yetkililere konuyla ilgili sorular sordu" dedi.


Depremi ufaktan hissettiğini ifade eden Hüseyin Yeşil ise "Arkadaşlarla çalışıyorduk, içerideki ürünlerimiz biraz sallandı. Müşterilerden birkaç kişi hissetti. Fazla rahatsız olan olmadı ama bu küçük depremler halkımıza birer mesaj olabilir. İleride 8 şiddetinde deprem olabilir. Dikkatli ve tedbirli olup yorumcularımızı dinlememiz lazım” diye konuştu.


Öte yandan 17 dakika içinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde 1,7, yine Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1,5, 09.57'de 2 büyüklüğünde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.