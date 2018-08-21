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21 Ağustos 2018 20:39

Antalya’da 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Antalya’da 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı

21 Ağustos 2018 20:39

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza, akşam saatlerinde Akseki - Seydişehir Karayolu üzerinde Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine giden Hasan Yılmaz idaresindeki 31 AB 780 plakalı araç, karşı istikametten gelen Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı araç ve Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı araç ile çarpıştı. Yağış yağan bölgede kazanın hemen akabinde yine aynı güzergahta ilerleyen 3 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Genç Kahveci, Oğulcan Kahveci, Hatice Evlialioğlu, Nurcan Yılmaz, Deniz Özgü Yılmaz, Yaren Özge Yılmaz, Elif Şimşek, Serpil Şimşek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatandaşlar yaralandı.


Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanslarla Seydişehir ve Akseki’deki hastanelere kaldırıldı.




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