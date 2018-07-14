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14 Temmuz 2018 14:04

Antalya’da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarının 1.

Antalya’da 6 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

14 Temmuz 2018 14:04

etabını Erzurum’da tamamlayan Antalyaspor’da 6 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçti.


Antalyaspor, Hollanda’da yapacağı ikinci etap kamp çalışmaları öncesinde futbolcuların sağlık kontrollerini tamamlıyor. Erzurum kampından dönen kırmızı-beyazlılarda 6 futbolcu daha sağlık kontrolünden geçti. Takım kaptanı Diego Angelo ile birlikte Charles Fernando, Rachard Danilo Campos, Grando Chico, Marquez Maicon ve Jean Drole bu sabah takımın sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi’nde TFF kriterlerine uygun olarak sağlık kontrolünden geçti.




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