Altı ilin valisinin katılımıyla ‘Yol Uygulama Noktaları Koordinasyon Toplantısı’ Antalya’da yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Konya Valisi Yakub Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, Mersin Valisi Ali İhsan Su, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Toplantı öncesi Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıl belirlenen 9 hassas ili çevresindeki illerle irtibatlandırması üzerine Antalya’nın koordinasyon görevi alan kentlerden biri olduğunu hatırlattı. Antalya ile karasal sınırı olan Burdur, Isparta, Konya Karaman, Mersin’le irtibatlı il olarak Antalya’ya koordinasyon görevi verildiğini aktaran Karaloğlu, toplantıda çalışmalarda varsa aksayan yönleri tespiti ve iyi uygulamaları diğer illere yayma çalışması yapılacağını söyledi. Vali Karaloğlu, "Hedefimiz illerimizi daha güvenilir hale getirmek kötü niyetli gruplardan, şahıslardan illerimizi uzak tutmak" dedi.