Antalya’da 68 tarihi eserde restorasyon ve iyileştirme yapıldı

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmaları değerlendiren Cemil Karabayram, müdürlüklerinin gerek teknik kadro olarak, gerekse bölgesel olarak 4 ile baktığını hatırlattı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nü bir projeyle devraldıklarını söyleyen Müdür Karabayram, şu anda 68 projeye çıkarttıklarını vurguladı. Karabayram, “Bu çok ciddi bir yükseliş. 68 proje, koruma, konservasyon, iyileştirme ve alan temizlemeye yönelik çalışmalar. Bunların içerisine, çevre düzenlemeleri, restorasyonlar, güvenlik ekipmanları, merkezler de giriyor. Bu kapsamda, her türlü çalışmayı yaptık. Bizler bir aile gibi geniş kapsamda çalıştık. Antalya büyük bir tarihi harikalar şehri. Bu harikalar şehri, güzel Antalya’yı daha güzel kılıyor” dedi.

“Mevzuatı uygularım ancak sevmem”

Yapılan çalışmaların tamamının, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun himayelerinde yürüdüğünün altını çizen Karabayram, “Antalya çok şey kazandı. Kazanmaya da devam ediyor. Kültürel varlıklarımızı korumak, gelecek nesillere taşımak elzem ve 1’inci görevlerimizden biri. Ancak kültürel varlıkları korurken, halkın da yaşamsal alanlarını korumak gerekir. Hayatta sevmediğim tek şey, mevzuat efendi. Ben mevzuatı uygularım, ancak çok sevmem. Mevzuatın halkın önünde bir engel değil, halkın önünü açacak bir çalışma olması gerektiğine inanırım. Bu nedenle bölgede beni en çok üzen şeylerden biri, geçmiş yıllarda alınmış olan sit kanunları ve bunları örnek alan eylem planlarında tarım faaliyeti yürüten halkın önündeki engeller. Kişi, tarım üretmek istiyor ama oraya 1980’li yıllarda Arkeolojik Sit deyip, 1 ya da 2’nci gruplara ayırmışlarsa, bunun her türlü tesisatının kurulmasına izin verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de belli plan ölçeğinde çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“Antalya, Türkiye’nin ay ışığı”

Antalya’nın Türkiye’nin ay ışığı, göz ışığı, çehresi, latifesi ve güzelliklerle dolu bir kent olduğunu ifade eden Karabayram, “Perge ören yerinde ve Fethiye Lethon bölgesinde ciddi çalışmalar yapıldı. Santos ören yerinde, Budur-Kibira ören yerinde ve Antalya Kaleiçi surlarına yönelik çalışmalar başlatıldı. Kaleiçi’nin tüm hayat felsefesi ele alındı ve Mevlevihane iyileştirildi. Sayılamayacak kadar birçok eser kurtarıldı. Kurtarılmaya da devam ediyor. Bu milli emanetler, bizim tapu senetlerimizdir. Milletin benliği ve tarihidir. Bu tarihi korumak, ilk görevimizdir” dedi.