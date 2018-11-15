Antalya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya'da, alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaçan araçlardan birinin plakası olay yerinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.15 Yener Ulusoy Bulvarı Güllük alt geçidi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, önlü arkalı ilerleyen iki otomobilin aniden durması üzerine arkadan gelen 5 otomobil birbirine girdi 5 araçta büyük çapa maddi hasar meydana gelirken, öndeki 2 araç kaza yerinden hızla uzaklaştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alt geçitte trafik tek şeritten kontrollü sağlandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya sebep olup hafif maddi hasarlı olan ve olay yerinden kaçan araçlardan birinin ise olay yerinde plakası kaldı. Çevredeki kalabalık alt geçitteki kazayı meraklı bakışlarla izledi. 5 otomobilin kaza yerinden çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı. Polis kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.