Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin sona ermesini isteyen 7 ülkeden 45 kişi, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı’nda “Dostluk ve Barış Yürüyüşü” düzenledi. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Marina Srokina, otel işletmeleri, tur operatörü yetkilisi ve çalışanları ile turistlerden oluşan Rusya Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 45 kişi yürüyüş için Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi’ne giderek, Tahtalı Dağı eteklerinden yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan katılımcılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin aynı iş yerinde çalışan Ukrayna ve Rusya vatandaşlarını bile mutsuz ettiğini belirterek, yürüyüşle seslerini ülkelerin politikacılarına duyurmak istediklerini ifade ettiler.

Gerilimin kimseye yarar sağlamadığını belirten Ukraynalı tur rehberi Olga Borodova, “Bizin giriştiğimiz yürüyüş zorlu. Biz nasıl bunu aşıyorsak, ülkelerimiz arasındaki zorlu süreçler aşılabilir. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta sulh, dünyada sulh’ sözünden güç alarak bu yürüyüşü hazırladık” diye konuştu.

11 kilometre katederek 6 saatte 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşan katılımcılar, ellerinde Rusya, Ukrayna ve Türkiye bayraklarıyla Rusça ve Türkçe olarak “Yurtta sulh, dünyada sulh” sloganları attı.