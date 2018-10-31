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Antalya'da 80'ler nostaljisi

Antalya’da 80’ler konseptiyle verilen partide unutulmaz bir gece yaşandı.

Antalya'da 80'ler konseptiyle verilen partide unutulmaz bir gece yaşandı.


Antalya'da MyMeating Restoran, 80'ler parti düzenledi. 80'li yılların kıyafetleriyle gelen misafirler, kapıda punch servisi ve klasik otomobil sürpriziyle karşılandı. Sürprizlerin bununla sınırlı kalmadığı organizasyonda mekanın içinde oluşturulan mini müzede sergilenen eşyalar, misafirleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkararak büyük beğeni topladı.



Canlı müzik ve dans gösterisi


Sunuculuğunu Bülent Uçma'nın yaptığı gecede 80'li yıllara ait kalplerde yer etmiş yerli ve yabancı birçok şarkı, usta ses sanatçıları Ali Yüksel, Buzuki Ali ve canlı orkestra eşliğinde dinleyicisiyle buluşurken şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi. Genç dansçıların muhteşem performansları ise katılımcılardan tam not aldı.

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