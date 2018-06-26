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26 Haziran 2018 11:51

Antalya’da 9 ayrı adres eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Antalya’da Jandarma tarafından 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Antalya’da 9 ayrı adres eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

26 Haziran 2018 11:51


Antalya’nın Alanya ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunun işlenmesine yönelik olarak başlatılan çalışmada şüphelilerin Antalya’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya’da vatandaşlara ve gençlere torbacı olarak satışını yaptıkları tespit edildi. Alanya C. Başsavcılığının talimatı ile yapılan çalışmalarda iki ay içinde 10 ara yakalama yapıldı.


Çalışmalar kapsamında delillerin toplanması işleminin tamamlanmasını müteakip, Alanya C. Başsavcısının talimatı ile mahkemeden alınan kararla bugün sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Sabah saat 06:00’dan itibaren Alanya ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan Jandarma, 7 şüpheliyi yakalanmış, (2) şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.


Kaçan 2 şüphelinin ise aranması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Operasyon yapılan noktalarda ve şüphelilerin üst aramalarında 12 gram eroin maddesi, 4 adet sentetik hap, 630 gram kubar esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.




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