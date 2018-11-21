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Antalya'da 9.5 kilo skunk ele geçirildi

Antalya’da yapılan operasyonda 9 kilo 501 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya'da yapılan operasyonda 9 kilo 501 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Döşemealtı ilçesi kent girişinde uygulama yapmaya başlayan ekipler, bir otomobilde narkotik köpeği ‘Ben'in yardımıyla 9 kilo 501 gram skunk maddesi, 3 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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