Antalya’da ’Acemi kasaplar’ iş başında

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklar sabah saatlerinden itibaren kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını kurban kesim yerlerinde kestirirken, bazıları ise kendileri kesmeye çalıştı. Türkiye genelinde eline bıçak alan ‘Acemi kasaplar’ ise soluğu hastanede aldı.

Antalya’da ise sabah saatlerinde kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye koştu. Devlet hastaneleri ve Antalya Tıp Fakültesine yoğunluk gösteren acemi kasaplar, ayakta tedavilerin ardından taburcu edildi. İl genelinde 60’a yakın acemi kasabın yaralandığı öğrenildi.