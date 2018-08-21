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21 Ağustos 2018 15:51

Antalya’da ’Acemi kasaplar’ iş başında

Antalya’da 60’a yakın acemi kasap, kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralandı.

Antalya’da ’Acemi kasaplar’ iş başında

21 Ağustos 2018 15:51


Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklar sabah saatlerinden itibaren kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını kurban kesim yerlerinde kestirirken, bazıları ise kendileri kesmeye çalıştı. Türkiye genelinde eline bıçak alan ‘Acemi kasaplar’ ise soluğu hastanede aldı.


Antalya’da ise sabah saatlerinde kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye koştu. Devlet hastaneleri ve Antalya Tıp Fakültesine yoğunluk gösteren acemi kasaplar, ayakta tedavilerin ardından taburcu edildi. İl genelinde 60’a yakın acemi kasabın yaralandığı öğrenildi.




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