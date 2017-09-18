Antalya’da Ahilik Kültür Haftası törenle kutlandı

Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle düzenlenen törende, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Dünyaya düzen ve hizmet verme iddiasında olan Ahiler, misyonlarını yerine getirebilmeleri için önce kendilerinin mükemmel olmaları gerektiğinin bilincindedirler” dedi.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AESOB tarafından bu yıl 21’incisi kutlanan Ahilik Kültürü Haftası için yeni açılan Ahi Evran Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından açılış konuşması yapan Dere, Ahilik geleneği hakkında bilgi verdi. Ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan ve onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyleyen Dere, Ahilik kurumunun tüm yönleriyle araştırılmasının büyük önem taşıdığına işaret etti. Dere, “Bu kurum ve değerlerin temelinde medeniyet, kardeşlik, cömertlik, tevazu, kanaatkarlık, bilgiden uygulamaya giden hikmet, çalışma ahlakı, dayanışma ve paylaşma vardır. Bütün bu değerler Anadolu coğrafyasını bir halı gibi dokuyan Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin nasihatleri ile taçlanarak bizlere kılavuzluk etmektedir. Esasında bu değerlerin tamamında erdemli insan yetiştirmek gayesi vardır. Bu çerçevede ahilik, çalışmayı ve üretmeyi ibadet sayan bir anlayış içinde iş hayatına belli ilkeler, düzen ve uygulamalar getirmiş iş ve meslek hayatının gelişmesine öncülük etmiştir” diye konuştu.

Ahi teşkilatının vizyonunun hep birlikte büyük hedeflere yürümek mantığına dayandığını söyleyen Dere, “Bu vizyon, örgütü ileriye yönelten yol gösterici bir ışıktır. Dünyaya düzen ve hizmet verme iddiasında olan Ahiler, misyonlarını yerine getirebilmeleri için önce kendilerinin mükemmel olmaları gerektiğinin bilincindedirler. Ahi, önce kendisine çeki düzen vermelidir ki; inandırıcı olsun, hizmet edebilsin. Bu bağlamda Ahi, huyları güzel olan, zekatını veren, anne ve babasına ihsanda ve itaatte bulunan, komşusunu ağırlayan, eline geçeni veren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, amellerini en güzel bir hale getirmeye çalışan, sırlarını saklayan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukta, arılıkta, muamelede bulunan, yalanı ve riyayı atan, helal kazanca koyulan ulaşmak için arılaşan, haramı bırakan, halka ihsan eden, kendisinden çekilenleri dolaşan, ona vermeyene veren, zulmedeni bağışlayan, kötülük edene iyilik eden, hakikate giren, kardeşlerinin haklarını eda eden, komşularına karşı müsamahada bulunan, onlardan uzak olanı soran, yakındakini dolaşan, hastayı ziyaret edip halini, hatırını soruşturan kişidir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ise yeni yapılan Ahi Evran Meydanı’nda düzenlenen törenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Esnafın artık kendisine ait bir meydanının olduğunu söyleyen Türel, Kaleiçi’nde de Valilik ile birlikte esnafın yararına olacak çalışmalara girdiklerini kaydederek, “Büyükşehir esnafıyla gelişir, bereketlenir, o yüzden bu yatırımları yapıyoruz. Şarampol Caddesi’ni de tamamladık diyebiliriz. Ali Çetindeka Caddesi’nde de düzenlemelere gideceğiz” dedi.

Ahilik törenlerinin turistik bir etkinliğe dönüşmesi gerektiğini belirten Türel, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Bu etkinliklere esnaf da katılmalı ve destek verilmeli. Her şey devlet, oda ve belediyeden beklenilmemesi gerek. Esnafın çabasının olması gerekiyor. Ticaret ahlakı kuvvetli olmayan yerde ticaret gelişmez. Kalite ve fiyat dengesine herkes dikkat etmelidir. Turiste ayrı, yerli ayrı olmamalıdır.”

Konuşmaların ardından, “Yılın Ahisi” seçilen ve 48 yıldır soba imalatçısı olan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi Fevzi Aykut’a, Ahilik kaftanı Vali Münir Karaloğlu ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından giydirildi. Yılın Ahi kalfaları ile çıraklarına ise diğer protokol üyeleri tarafından da plaket verildi.

Hediye ve Plaket töreni sonrası oynanan ‘Şet Kuşatma’ gösterisi ardından Ahi Evran Meydanı’nda ikram edilen etli pilav ve ayran ile Ahilik Haftası kutlaması sona erdi.