Antalya'da aikido semineri yapıldı

Türkiye Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Aikido Branşı Asbaşkanı Tanser Kılıç, tarafından Antalya'da aikido gelişim semineri verildi. Kılıç,7 yaşında aikodaya başlayan bir çocuğun bu spor sayesinde teknolojik bağımlılıktan kurtulduğunu söyledi.

Türkiye Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Aikido Branşı Asbaşkanı Tanser Kılıç, tarafından verilen seminerde katılımcılara aikido gösterisi ve yeni teknikler gösterildi. 10000 kişilik kapalı spor salonundaki seminere, ailelerde destek verdi.

Tansel Kılıç, federasyonun 2018 programında yer alan aikido branşına ait teknik gelişim seminerini yoğun bir katılımla düzenlendiklerini belirtti.

Teknikleri geliştirmek için sık sık seminerler düzenlediklerini kaydeden Tansel Kılıç, “Arkadaşlarımızın teknik seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlediğimiz seminere çeşitli illerden hocalarımız ve sporcuları katıldı. Burada güç kullanmaktan ziyade, gücü yönetmek ve vücut geçişleri ve atak hareketlerinin önemini anlattık. Etkin geçişlerle karşımızdakini etkisiz hale getirmenin püf noktalarını gösterdik” diye konuştu.

"Antalya'da aikido ilgisi"

Antalya'da lisanslı anlamda aikodo sporcu sayısının 470'i bulduğunu ifade eden Kılıç, “Sporcuların ilgisi çok fazla, ailelerde çocuklarıyla birlikte aikido yapıyorlar. O nedenle bazen pilot il olarak Antalya'yı seçiyoruz” dedi.

"Aikidonun önemi"

Savunma sporu aikidoyu 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir disiplin sanatı olduğunun altını çizen Tansel Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"7 yaşında aikodaya başlayan bir çocuk disiplinli, öz güvenli, şiddetten uzak, okulunda dersini iyi dinleyen, dağınık olmayan, sorumluluğu yüksek ve sağlam bir birey olarak yetişiyor. Aikodaya çocukları ailelerin 7 yaşında başlatmasını tavsiye diyoruz. Günümüzde çocuklarda en büyük sonlardan biri ders yapmaması, bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığıdır. Elektronik çağ çocuklarımızı eritiyor. Aikodaya başlayarak bu hastalıktan çocuklarımızı korumuş oluyoruz” ifadelerine yer verdi.