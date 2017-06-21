Antalya’da AK gençlikten vefa iftarı

İftar programına, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Mustafa Köse, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, Gençlik Kolları MKYK üyeleri ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş katıldı.

"Gençlere güvendikçe ülkemiz yükselecek"

Vefa iftarında AK Parti’nin gençlere verdiği önem hakkında konuşan Köse,“ Genç arkadaşlara tavsiyemiz, şu günlerin şu vaktin kıymetini bilin. Gençlikte yapılması gereken işler, katedilmesi gereken mesafeler var. Çünkü zaman çok hızlı akıp geçiyor. Gençlik kollarında siyaset yapmaya başladığım ilk günden itibaren AK Parti’nin farkını görmüş ve bu ak kadroların ne kadar kıymetli olduğunu yaşamış birisiyim. Merhum il başkanımız Hamza Taş zamanında gençlik kolları olarak ne karar alıp götürmüşsek her zaman önem vermiş bizim kararlarımız doğrultusunda hareket etmiştir. AK Parti, her zaman gençliğe önem veren değer veren bir parti olmuştur” dedi.

Referandum çalışmalarında gençlere ne kadar önem verdiklerini gösterdiklerini dile getiren Köse, “ Daha önce 25’e indirdiğimiz seçilme yaşını 18’e indirdik. Bunu sadece kağıt üzerinde yapmadık. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında oluşan partimizin en üst karar organı MKYK’da 18-25 yaş arası üç tane kardeşimiz var. Gençlerimize güvenimiz tam. İnşallah biz gençlerimize güvendikçe değer verdikçe onları yükselttikçe bu memleketin önü daha açık olacak ”diye konuştu.

"Gençlerimiz daha fazla söz sahibi olacak"

Rıza Sümer ise yeni yönetim sistemi ile gençlerin ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olacağını ve ülkesine sahip çıkacağını vurgulayarak, “ AK Parti, artık geçmişi olan, tarihi olan, bir parti haline geldiğini bu vefa iftarında çok açık bir şekilde görüyoruz. Bugün burada babaları ile siyaset yaptığım, çocukluğunu parti binalarında geçirdiğine şahit olduğum birçok genç arkadaşlarım var. Şimdi onlar çocuklarını kucaklarına almış bugün ilk günkü aşkla heyecanla aramızdalar. Şükürler olsun kurulduğu günden bu güne partimiz hızla büyüyen bir aile haline geldi. Bu ailenin en önemli parçası da şüphesiz gençlerimizdir. Dava bilinciyle, millet bilinciyle hareket ederek inşallah çok önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Gençleri ön planda görmek istiyoruz"

Gençliğin karar alma noktasında daha fazla ön planda olması gerektiğini belirten Gökçen Özdoğan Enç,” Artık gençlerimizi saha çalışmalarından daha çok karar alma noktasında görmek istiyoruz. Milletvekili, meclis üyesi, belediye başkanı gibi önemli karar alma noktalarında daha fazla gencimizin yer almasını istiyor, bunun için çalışıyoruz” dedi.