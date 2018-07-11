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11 Temmuz 2018 12:12

Antalya’da AK Parti’nin vekil sayısı 5’e düştü

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Antalya’da 6 olan milletvekili sayısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun istifasıyla 5’e düştü.

Antalya’da AK Parti’nin vekil sayısı 5’e düştü

11 Temmuz 2018 12:12

Antalya’nın 16 olan vekil sayısı ise 15’e düştü.


24 Haziran Genel Seçimleri’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vekil sayısı 550’den 600’e yükseldi. Antalya’nın da 14 olan vekil sayısı ise 16’ya çıkartıldı. Seçimlerde Antalya’da AK Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP 1 ve HDP 1 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Dışişleri Bakanı olan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bakanların milletvekili olamaması şartı nedeniyle istifa etti.


Çavuşoğlu’nun istifasıyla AK Parti’nin Antalya’daki vekil sayısı 5’e düşerek CHP ile eşitlenmiş oldu.




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