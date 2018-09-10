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Antalya'da akü hırsızı yakalandı

Antalya’da araçlardan akü hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'da araçlardan akü hırsızlığı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli polis tarafından yakalandı.


Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe ve Cumhuriyet Mahallelerinde araçlardan akü hırsızlığı gerçekleştiği ihbarını alan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda, 3 ayrı araçtan akü hırsızlığını gerçekleştiren kişinin Ş.K. olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Ş.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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