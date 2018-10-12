Antalya'da Amatör Spor Haftası Başladı

Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalara Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AGSİM antrenörleri ve sporcular katıldı.

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla, Antalya'da 08-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya ili ve 19 ilçesinde spor faaliyetleri, gerçekleştirilecek.

Amatör Spor Haftası kutlamaları Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önünden Antalya Spor Salonu'na kortej yürüyüşü ile başladı.Antalya Spor Salonu önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, ardından Judo, Eğlenceli Atletizm, Dart, Mini Golf,Cimastik Okçuluk judo branşlarında sporcularının gösterileriyle devam etti.