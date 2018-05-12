Antalya’da anneler günü mesajları

Karaloğlu: “Her evlat anne sevgisine muhtaç”

Annelerin sevgi, saygı ve şefkat kaynağı olduğunu kaydeden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Bu yüzden annelerimize ne kadar minnet duysak azdır. Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır’ sözü, annelerimizin ne kadar mukaddes varlıklar olduklarını ortaya koymaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, bizlere bu yolda yıkılmadan dimdik yürümemiz için sapasağlam yetişmemizi sağlayan, dikenli yollarımızın nadide çiçeklerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Annelere küçük bir hatırlatmada bulunmak istediğini ifade eden Karaloğlu, “Her evlat anne sevgisine muhtaç lakin ülkemizde ve dünyada anne sevgisinden mahrum olan çocuklarımız da var. Bir anneden duyabileceği iki güzel söz, belki şefkatli bir dokunuş, belki de samimi bir tebessüme ihtiyacı olan kimsesiz çocuklarımız var. Yüreği Toroslar kadar geniş ve Akdeniz kadar sıcak annelerimizin, özellikle onlara olan sevgimizi temsili olarak gösterdiğimiz bu anneler gününde, yürekleri daha da burkulan kimsesiz çocuklarımıza da en güzel şekilde anne sevgisini göstereceğine inanıyorum. Annelerimizden öğrendiğimiz gibi, her zaman, birbirimizi karşılıksız seven, destekleyen, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olarak hareket etmemizi temenni ediyorum.”

Türel: "Dünyada tüm insanların anne merhametine, şefkatine ve adaletine bugün çok daha fazla ihtiyacı olduğu bir gerçek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bizleri her şeyden sakınan, koruyan ve karşılıksız severek büyüten değerli annelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Hiçbir zaman sevgi ve saygının eksik edilmemesi gereken annelerin baş tacı olduğunu belirten Türel, "Anneler gönlümüzün kraliçesidir. Biliyoruz ki evlat sahibi olmak bir kadının ulaşabileceği en büyük mertebedir. Anne olmak öylesine kutsal ve öylesine anlamlı ki bu özel günlerde analarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, verdiğimiz değeri daha fazla gösteriyoruz."

Bugün dünyada tüm insanların anne merhametine, şefkatine ve adaletine çok daha fazla ihtiyacı olduğunu ifade eden Türel, "Toplumun temelini inşa eden annelerimiz, aile olma konusunda mutluluk, huzur, sevgi, saygı ve barış dolu ortamların mimarlarıdır. Annelerimize hak ettiği sevgiyi, saygıyı göstermek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sağlamak bizlerin bir görevi olmanın yanı sıra en büyük sorumluluğumuzdur. Büyükşehir Belediyesi çalışanları tüm annelerimizin mutlu, huzurlu ve daha yaşanabilir bir kentte ömürlerini sürdürebilmeleri için gecelerini gündüzlerine katarak onlara olan vefa borcumuzu yerine getirmek için inanılmaz gayret sarf ediyor. Bu vesileyle başta bu ülke için canlarını vermiş şehitlerimizin anaları olmak üzere hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Dere: “Huzur, sevgi ve barış dolu bir dünyanın temelleri annelerimizin yetiştireceği dürüst, ahlaklı ve eğitimli çocuklarla mümkündür”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, mesajında ahlaklı bir toplumun temelinde annelerin olduğunu belirtti. İnsan hayatının anne ile başladığını kaydeden Dere, "Güçlü aile bağlarının ve ahlaklı, sevgi dolu bir toplumun oluşmasında annelerimizden aldığımız eğitim ve terbiye oldukça önemlidir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur kaynağıdır. Huzur, sevgi ve barış dolu bir dünyanın temelleri annelerimizin yetiştireceği dürüst, ahlaklı ve eğitimli çocuklarla mümkündür. Nasıl ki evlatlarımız bizlerin geleceği ise geleceğimizi inşa eden de annelerimizdir."

Anneler Günü’ne özel hediyeliklerin temin edilebileceği en doğru yerin esnaf olduğunu ifade eden Adlıhan Dere, "Gerek tatlı sözlerle gerekse hediyelerimizle annelerimizin yüzündeki tebessümün kaynağı olmalıyız. Her zevke ve bütçeye uygun hediyeliklerle kepenkleri ardına kadar açık bekleyen esnafımızdan alacağımız bir hediyeyle hem annelerimizin gönlünü alabilir hem de esnafımızın evlerine ekmek götürmelerine sebep olabiliriz" dedi.

Çoban: “Anneler ilk öğretmenimizdir”

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, annelerin, ilahi bağlanışın, şefkatle kucaklamanın, var etmek için yok olmayı bile göze alan fedakarlığın canlı temsilcileri olduğunu belirterek bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Çoban, “Anneler, varoluş kaynağımızın, sınırsız sevmenin, karşılıksız korumanın canlı anıtları, her birimizin ilk öğretmenidir. Anne, hayatta gideceği istikameti bilmeyen çocuğa yön gösteren, onun geleceğini aydınlatan sönmeyen bir meşaledir.Onlar, duygularını, sevgilerini, samimiyetlerini, vicdanlarını, dilin ifade etmede kifayetsiz kaldığı saf insanlıktır. İnsanlar arasında bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven sadece anne kalbidir” diye konuştu.

Ailenin çocuğa aşıladığı değerin, çocuğun kişiliğini üzerine inşa ettiği en önemli mihenk olduğunu vurgulayan Başkan Çoban, aileyi bütünleyen çevre şartlarının, gelişimi en uç noktaya taşıyacak açık bir okul olduğunu, anne, aile ve mahalle kavramlarının, ülkemizi toplum olarak bugünlere getiren, Anadolu’yu ülke insanına yurt yapan, tüm değerleri kuşanarak, mazlumların umudu olacak potansiyeli yükleyen en büyük gücü olduğunu kaydetti.

Kuluöztürk: “Annelerimizin hayır dualarını alalım”

Sağlık ve Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Her daim sevgimizi dile getirdiğimiz, hayır dualarını aldığımız annelerimize, bu anlamlı günde de, onları ne kadar sevdiğimizi, onlara ne kadar değer verdiğimizi bir kez daha söylemeliyiz. Anne, bir milleti yetiştiren ailenin en önemli unsurudur. Annelik ve hemşireliğin birçok ortak noktası bulunmaktadır. Bunlar başlıca fedakarlık, sevgi, merhamet, diğerkâmlık olarak aklımıza gelmektedir. Sorumluluğu ağır olan ve ancak bir kadının yüklenebileceği bu kutsal görevleri ifa eden tüm annelerimizin ve hemşirelerimizin bu anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Kuluöztürk, sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesine karşın asıl yükü çekenin ve iş yükü altında ezilenin hemşireler olduğunu söyledi. Sağlık hizmetlerine ulaşım ve vatandaşların memnuniyetinin artmasına karşın personel sayısında artış olmadığını vurgulayan Başkan Kuluöztürk, oluşan memnuniyette personel sayısı bakımından en önde gelen hemşirelerin payının büyük olduğunu işaret etti. Kuluöztürk “Hemşireler, sağlıkta dönüşümün kahramanlarından olmalarına karşın hak ettikleri değeri görmemekte, sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmamaktadır. Gerekli istihdamlar bir an önce yapılarak, başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması gerekmektedir” diye konuştu.