ANTBİRKLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bölgedeki buğday alım fiyatınI 1.10 kuruş olarak açıkladı. Başkan Yavuz, çiftçinin yüzünü güldüren rekor fiyat açıklamasını ’Çiftçiler Günün’de yaptı. Antbirlik tarafından açıklanan 1.10 kuruş buğday fiyatı, Antalyalı çiftçiler tarafından mutlulukla karşılanırken, piyasalara canlılık getirdi. Fiyat açıklamasından sonra buğday tüccarlarının da fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldığı görüldü. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Antbirliğin tarihinde ilk kez 2017 yılında buğday alımına başladığına dikkat çekerken, “Biz çiftçi kuruluşuyuz. Onların her ürününü en yüksek fiyata alıp-pazarlamak bizim görevimiz” diye konuştu.

"Hakettikleri emeğin karşılığı"

Kurumun tek sahibinin Antalyalı çiftçiler olduğunun altını çizen başkan Yavuz, “Tek amacımız çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerinde bol kazanç sağlaması. Hak ettiği emeğinin karşılığını fazlasıyla alması” dedi. ANTBİRLİK tarafından açıklanan 1.10 liralık buğday fiyatını öğrenen Antalyalı çiftçiler memnuniyetlerini dile getirirlerken, “Açıkçası iki yıldır yüzümüzü güldüren ANTBİRLİK’ten yüksek fiyat bekliyorduk. Ama bu kadar da iyi rakamı tahmin etmiyorduk” diye konuştular.

Buğday hasadına başlayan Antalyalı çiftçiler, ilk buğday satışını ANTBİRLİK’e yaptı. Hasatlarını ANTBİRLİK Serik Çandır tesislerindeki depolara teslim eden çiftçi, “Tarladan ürünü kaldırıp tesislere teslim ettik. ANTBİRİLİK taşıma için de lojistik destek veriyor” dediler.