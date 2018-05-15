Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:36

Antalya’da ANTBRİLİK buğday alım fiyatını açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRKLİK) yönetimi, buğday alım fiyatını ’Çiftçiler gününde’ açıklayarak Antalyalı buğday çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Antalya’da ANTBRİLİK buğday alım fiyatını açıkladı

15 Mayıs 2018 10:36


ANTBİRKLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bölgedeki buğday alım fiyatınI 1.10 kuruş olarak açıkladı. Başkan Yavuz, çiftçinin yüzünü güldüren rekor fiyat açıklamasını ’Çiftçiler Günün’de yaptı. Antbirlik tarafından açıklanan 1.10 kuruş buğday fiyatı, Antalyalı çiftçiler tarafından mutlulukla karşılanırken, piyasalara canlılık getirdi. Fiyat açıklamasından sonra buğday tüccarlarının da fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldığı görüldü. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Antbirliğin tarihinde ilk kez 2017 yılında buğday alımına başladığına dikkat çekerken, “Biz çiftçi kuruluşuyuz. Onların her ürününü en yüksek fiyata alıp-pazarlamak bizim görevimiz” diye konuştu.



"Hakettikleri emeğin karşılığı"


Kurumun tek sahibinin Antalyalı çiftçiler olduğunun altını çizen başkan Yavuz, “Tek amacımız çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerinde bol kazanç sağlaması. Hak ettiği emeğinin karşılığını fazlasıyla alması” dedi. ANTBİRLİK tarafından açıklanan 1.10 liralık buğday fiyatını öğrenen Antalyalı çiftçiler memnuniyetlerini dile getirirlerken, “Açıkçası iki yıldır yüzümüzü güldüren ANTBİRLİK’ten yüksek fiyat bekliyorduk. Ama bu kadar da iyi rakamı tahmin etmiyorduk” diye konuştular.


Buğday hasadına başlayan Antalyalı çiftçiler, ilk buğday satışını ANTBİRLİK’e yaptı. Hasatlarını ANTBİRLİK Serik Çandır tesislerindeki depolara teslim eden çiftçi, “Tarladan ürünü kaldırıp tesislere teslim ettik. ANTBİRİLİK taşıma için de lojistik destek veriyor” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç