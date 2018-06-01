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01 Haziran 2018 15:28

Antalya’da aranan 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

Antalya’da hırsızlık suçlarından aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da aranan 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

01 Haziran 2018 15:28


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere ilişkin araştırma başlattı. Polis ekipleri, bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde 40 ekip ile birlikte çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 15 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ifade vermedikleri için aranan 11 kişi de yakalandı.



Günübirlik uygulama


Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 190 günübirlik konaklama yerlerinde 22 ekip ile uygulama yaptı. Uygulamada, konaklayan şahısları Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıt etmedikleri tespit edilen 3 işletmeye 17 bin 826 lira ceza kesildi.




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