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03 Temmuz 2018 10:40

Antalya’da aranan 17 kişi yakalandı

Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Bakırköy, Gönen, Gebze, Küçükçekmece ve Torbalı Mahkemelerince aranan 17 kişi yakalandı.

Antalya’da aranan 17 kişi yakalandı

03 Temmuz 2018 10:40

Adli makamlara sevk edilen 17 şüpheliden 16’sı tutuklandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri turizm şehri Antalya’nın özellikle yaz aylarında nüfusunun artmasını fırsat bilen ve saklanmak için kenti tercih edebileceği değerlendirilen şahıslar üzerinde çalışmalar yaptı. Haziran ayı içinde yapılan çalışmalarda, Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Bakırköy, Gönen, Gebze, Küçükçekmece ve Torbalı Mahkemelerince “silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek, silahla yağma ve cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmak, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile tehdit etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak, göçmen kaçakçılığı yapmak, dolandırıcılık, tarihi eser kaçakçılığı yapmak, sigara ve alkol kaçakçılığı yapmak" suçlarından aranan ancak bugüne kadar yakalanamayan 1 ile 21 yıl arasında değişen toplam 92 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.




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