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07 Mayıs 2018 15:49

Antalya’da aranan 205 şüpheli yakalandı

Antalya’da gerçekleştirilen uygulamalarda sorgulanan 37 bin 439 kişiden aranan 205’i yakalandı.

Antalya’da aranan 205 şüpheli yakalandı

07 Mayıs 2018 15:49


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalarda, 37 bin 439 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda, 205 aranan şahıs yakalandı. 4 bin 357 aracın sorgusu yapılırken, 64 aracın yakalamalı-hacizli olduğu anlaşıldı, bin 322 motosiklet sorgulandı.


Uygulamalarda, 31,17 gram esrar, 13,9 gram eroin, 22,5 gram kokain, 12 adet uyuşturucu hap, 4’ü kurusıkı olmak üzere toplam 6 tabanca, 5 adet tüfek ile 25 adet fişek ele geçirildi.


Günübirlik kiralık yerleri denetleyen görevlilerce yapılan denetimlerde ise 106 iş yeri denetlenerek, 29 kayıp şahıs bulundu.


Umuma açık yerlerin denetiminde de 87 umuma açık yer denetlenirken, 15 iş yerine eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Fuhuş amaçlı pazarlık yapan 55 kadın ve travesti hakkında da işlem yapıldı.




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