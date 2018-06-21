Antalya’da aranan 3 kişiyi yakaladı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "Yaralama" suçundan 11 Ay 7 Gün hapis cezası bulunan H. Y., Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezası bulunan A.Y. ve "Hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli M. C. G. işlemlerinin tamamlanmasına ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.