Antalya’da aranan şahıslara yönelik operasyon

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonda devlet memurlarını telefon ile arayıp kendisini Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli personel olarak tanıtıp iş, tayin ve rütbe vaadi ile dolandırdığı öne sürülen ve 25 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan G.A. gözaltına alındı.

Görevliler, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası bulunan Y.Y’yi, silahlı yağma suçundan 41 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.S’yi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile 128 bin 320 lira idari cezası bulunan T.K. ve çeşitli suçlardan 31 yıl 9 ay 15 gün hapis ile 178 bin 230 lira idari cezası bulunan H.D. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.Ç.’yi yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.