Kaza dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Taşağıl Mahallesi’nden yüklediği arı kovanlarını Kırıkkale’ye götürmekte olan Kadir Taşpınar’ın kullandığı 68 KY 884 plaka 42 AZT 44 dorse plakalı tır, çevreyolu köprüsünün altından geçmek isterken, tırın üzerindeki arı kovanları köprüye çarparak etrafa devrildi. Tırdan yola savrularak parçalanan arı kovanlarında bulunan arılar yolu adeta istila ederken, özel kıyafetli görevliler etrafa saçılan arı kovanlarını ve arıları toplamak için seferber oldular.

Yolun trafiğe kapandığı kazada, tır sürücüsü gerek arılardan gerekse arı sahiplerinden korktuğu için uzun süre tırın kapısını kilitleyip içinden çıkmadı. Polislerin gelmesi ve ısrarla çağırması sonucunda tırdan inen sürücü, yolu kaybettiğini, çevreyoluna nasıl çıkabileceğini sorduğu bir kişinin kendisine buradan geçebileceğini söylediğini, köprünün girişinde problem olmamasına rağmen çıkışta üzerindeki arı kovanlarının tavana çarparak etrafa saçıldığını söyledi.

Kovanları ve arıları toplamaya çalışan görevliler, tırda küçük kovanlar içerisinde ana kraliçe arı bulunduğunu belirterek “Taşağıl’dan her birinde ana kraliçe olmak üzere 3 bin adet küçük kovan ve ayrıca içerisinde arı dolu olan 250 kovanı Kırıkkale’ye götürüyorduk. Kamyonda yaklaşık 1 milyon liralık arı ve arı malzemesi bulunuyordu. Şu an en az 150 bin lira zarar var” şeklinde konuştular.

Arıların ve kovanların toplanması, tırın üzerinde sıkışan kovanların da başka bir araca alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Havanın aydınlanmasıyla yine özel kıyafetli görevliler ortalığa saçılan ana kraliçeleri toplamak için çaba harcıyordu.