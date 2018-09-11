Antalya'da asansör makine dairesindeki yangın korkuttu

Antalya'da bir apartmanın asansör makine dairesi önüne bırakılan eşyalar yandı. Yangında asansör büyük çapta zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Kepez İlçesi Zafer Mahallesi, Büyükada Sitesi A.Blok asansör makine dairesinde çıktı. Asansör bölümünün pencerelerinden dumanlar yükseldiğini gören bina görevlisi hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Görevli, binanın elektrik ve doğalgazını kestikten sonra eline aldığı yangın söndürme tüpüyle asansör makine dairesine çıktı. Boşluğa bırakılan koltuk ve çeşitli eşyaların çıkardığı dumanla görevli zor anlar yaşadı ve yangına zor müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında eşyalar kül olurken, asansör makine dairesi büyük zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.