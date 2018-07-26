Antalya’da asayiş suçlarından aranan 91 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 171 polisin katılımıyla yapılan operasyonda Antalya ve il dışındaki mahkemelerce “ Cinsel İstismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere diğer asayiş suçlarından” kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 47, ifade almaya yönelik aranan 44 şahıs olmak üzere toplam 91 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan adli makamlara sevk edildi.